الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا يعني إعادة تصنيف اليونان إلى الدرجة الاستثمارية؟.. خبير يجيب

اليونان
اليونان

كشف د.عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف البريطانية، دلالة إعادة تصنيف اليونان إلى الدرجة الاستثمارية بعد تخفيضه العالي المخاطر قبل 13 عامًا، قائلاً: "13 عامًا بعد الأزمة، رغم مرور كورونا والأزمة العالمية وأزمة حرب أوكرانيا، إلا أن الاقتصاد اليوناني نجح في أن يتعافى". 

وقال درويش، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إن اليونان نجحت في استقطاب أعداد هائلة من السائحين تتجاوز الـ 32 مليون كل عام، كما نجحت في استقطاب وتوطين رؤوس الأموال، حيث تم استقطاب رؤوس أموال أجنبية في القار وفي الصناعات وشركات دولية كبيرة، حيث قامت بفتح مقرات في اليونان، ونجحت بعد استقطاب رؤوس الأموال من توطين رؤوس هذه الأموال في الاقتصاد اليوناني، حيث تعتبر من أكثر مناطق النمو في المنطقة الأوروبية.

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