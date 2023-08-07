الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرى المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالقري التابعة لها، وتمكنت من رصد وإزالة 9 حالات تعد علي الأراضي الزراعية، وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية تمكنت بإشراف محمد عادل، وإكرام محمد نواب رئيس المركز والمدينة والحسينى خلاف رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار، من رصد وإزالة 6 حالات تعد زراعة وبدون ترخيص بقرية صفط علي مساحة 350 مترا، وذلك خلال عدد من الحملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية نظمت حملة لإزالة التعديات تحت إشراف محمود أبوكريشة نائب رئيس المركز والمدينة بالوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، بحضور مصطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية بالقرية تمكنت من إزالة ٣ حالات تعد زراعة ودون ترخيص بقرية طوخ الخيل علي مساحة 500 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الجهود المبذولة؛ للتصدى وبكل قوة لكافة أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد؛ لتنفيذ كافة الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار رئيس المركز والمدينة أن هذه التعديات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانبة أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء المجالس المحلية بالقري والأحياء، ويتم التعامل معها علي الفور وإزالتها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلي أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري بالمتابعة الدائمة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص وإزالتها في المهد.

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المنيا إزالة تعديات الأراضي الزراعية بقري محمد عادل نائب رئيس مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا
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