الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير يكشف الأهمية الاقتصادية للجنة المصرية ـ الأردنية

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة الأهمية الاقتصادية للجنة المصرية الأردنية، قائلاً إن اجتماع  الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في غاية الأهمية، لأنها عبارة عن مزيد من التنسيق والتعاون بين القاهرة وعمان". 

أضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر تحرص دائمًا على زيادة التعاون بيننا وبين أشقانا في الوطن العربي، وهذه تعتبر المرحلة الأولى، كما سيكون هناك مرحلة ثانية يتم فيها التنسيق بين مصر والأردن والعراق". 

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي تربط الدول الثلاث؛ من أهمها ربط الكهرباء، الغاز، التعاون في وسائل النقل والتجارة البينية ما بين الدولتين، وهذا ما كان قد أثنى عليه دولة رئيس الوزراء المصري والأردني في زيادة حمل التبادل التجاري وإزالة المعوقات، وزيادة الانفتاح على الدولتين مع بعضهما البعض، والاستجابة السريعة للمتطلبات الفئوية للعمالة المصرية في الأردن وكيفية التنسيق ما بين الدولتين في التعاون لدخول السلع ما بين الدولتين. 

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