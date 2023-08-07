الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

باحث لـ"الدستور": قيادات الإرهابية استغلوا كل الملفات بعد سقوط التنظيم للانتفاع الشخصي

الإخوان الإرهابية
الإخوان الإرهابية

أكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية هشام النجّار، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج لعبت على سبوبة الجنسية الاستثنائية، بحثًا عن الثراء الفاحش والانتفاع.

وقال النجار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن قادة الجماعة الإرهابية استغلوا كل تداعيات وملفات ما بعد سقوط التنظيم الإرهابي، وما نتج عن المحنة لحساب ثرائهم الشخصي ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة في هذا السياق إلا تاجروا بها من أجل الانتفاع من ورائها، وكوّنوا من وراء ذلك ثروات طائلة.

وكان الإعلامي الهارب حسام الغمري، كشف فضائح جماعة الإخوان الإرهابية في ملف الجنسيات الإستثنائية حيث أكد أن قيادات الإخوان أسسوا تنظيمات وهمية للتربح من الجنسيات الاستثنائية التي مُنحت إليهم بحثًا عن الثراء الفاحش والانتفاع، بإقدامهم دائمًا على إقامة جمعيات بمسميات كثيرة الهدف منها السبوبة واستقطاع الأموال لمصالحهم فقط دون تحقيق النفع العام على الجميع، كما يدعون.

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