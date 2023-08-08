الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"أنتم بتقعدونا مع كومبارس".. تفاصيل أكثر اللحظات إحراجًا لهند رستم

هند رستم
هند رستم

يحل اليوم الموافق 8 أغسطس، ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة النجمة هند رستم، والتي وافتها المنية في 8 أغسطس من عام 2011، وكان لرستم العديد من المواقف والحكايات منها أنها كانت تمتلك مكتبة عظيمة.

وتوضح ذلك مجلة "ألحان" التي نشرت الكثير عن هند رستم، وذكرت المجلة أن النجمة هند رستم عملت كومبارس لمدة سبع سنوات كاملة، وكانت رستم دائمة الحديث عن تلك الفترة باعتباراها واحدة من أطول الفترات في حياتها، ولم تستطع أن تسقطها من حسابها الفني، وظهرت فيها رستم في 17 فيلما عرض الكثير منها على الشاشة الصغيرة.

وتكمل المجلة أن رستم تعرضت للكثير من الطرائف وهناك الكثير من المواقف المحرجة أيضًا حتى أنها عرفت بالفتاة "الكومبارس"، ومن أشهر المواقف التي تعرضت لها هند رستم وسببت لها الكثير من الإحراج هو أنها عندما ظهرت هي والنجمة شادية في دورين من أدوار الكومبارس في الفيلم الأول "أزهار وأشواك" حدث أن جلستا معا في حفلة العرض الأول للفيلم في مقصورة مخصصة للنجوم في الفيلم.

واحتجت إحدى الممثلات نصف الشهيرات في ذلك الوقت واسمها "سناء سميح" وقالت بأعلى صوتها أمام هند رستم: "أنتم بتقعدونا مع الكومبارس".

مجلة ألحان هند رستم النجمة هند رستم رستم أزهار وأشواك سناء سميح
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