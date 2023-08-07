الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 44 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية وتفتيشية على المخابز بأبوقرقاص

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والألتزام بمواعيد التشغيل وضبط المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 44 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص شنت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف ادارة التموين بابوقرقاص على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبز المنتج أسفرت عن ضبط و تحرير عدد ٤٤ محضرا متنوعا. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة ادوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل و عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية ومحلات الجزارة وبيع اللحوم المجمدة والمخابز البلدية المدعمة للتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط الأسواق والأسعار وفرض الأنضباط التمويني وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونونية حيالهم.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها بشكل يومي للعمل على أستقرار الأسواق، مشددا على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.

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تحرير 44 مخالفة تموينية حملة رقابية وتفتيشية علي المخابز مركز أبوقرقاص بالمنيا إدارة تموين أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص
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