الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني ويبحثان تعزيز التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإصلاح الإداري، وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

ورحب الدكتور صالح الشيخ، بشقيقه الدكتور سامح الناصر والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدًا على تطابق الرؤى بين البلدين تجاه قضايا المنطقة.

وقال إن اللقاء يعتبر امتدادا للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة والاصلاح الإداري.

ومن جانبه، وجه الدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، الشكر لرئيس الجهاز على حسن الاستقبال والحفاوة التي لمسها خلال الزيارة، مؤكدا على خصوصية العلاقات الأردنية المصرية التي يسودها الود والتفاهم والتعاون المستمر المشترك، مؤكدا أن بروتوكول التعاون الموقع بين ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد من أقدم بروتوكولات التعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول العربية، ويعتز الديوان اعتزازا شديدا بالتعاون بين الجانبين.

وأكد رئيس الديوان على أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات الإدارة العربية لخدمة قضايا الخدمة المدنية والشعوب العربية.

وناقش الجانبان مقترح تمديد العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، واستمرار تبادل الزيارات الفنية بين كوادر الديوان والجهاز لتبادل الخبرات.. إلى جانب عدد من قضايا الإدارة العامة.

وضم الوفد كلاً من السيد حامد حسنات، مدير القوى البشرية، والسيد عادل قاسم، مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات، والسيدة ريمان محمد عيد، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال بالديوان.

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