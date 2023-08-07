جامعة الوادى الجديد تستقبل وفدًا من جامعة صوفيا اليابانية

استقبلت جامعة الوادى الجديد فريقا بحثيا من جامعة صوفيا اليابانية، بالمبنى الإدارى، بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا عن الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عزيز الدين رئيس قسم الأراضي والمياه، والأستاذ الدكتور أحمد دياب رئيس قسم الإرشاد الزراعي؛ لبحث سبل التعاون بين الجهتين ووحدة الاستشعار عن بُعد، وجاء الوفد لمتابعة ودراسة المصارف الزراعية بواحات الداخلة والخارجة، وإمكانية رفع الوعي الزراعي لدى المزارعين لمجابهة مشاكل تمليح الأراضي وتمليح المياه الجوفية .

وأوضح الوفد أنه سيتم بحث سبل إمكانية إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الزراعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتمكين تطبيق سبل وتكنولوجيا التدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

ونقل الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة، تحيات وتقدير الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس الجامعة، لأعضاء اللجنة.

وقال "حرباوي" إن الزيارة التفقدية لتقييم مشروع إنشاء كلية التربية للطفولة المبكرة المشكّلة من قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن اللجنة أثنت على استعدادات جامعة الوادى الجديد في توفير وتسهيل كافة التجهيزات والخدمات لمناقشة لائحة الكلية، والوقوف على مدى توافر الإمكانات المادية والبشرية الخاصة لإعداد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الوادي الجديد، وفقا لما ورد في اللائحة الاسترشادية بلجنة قطاع الطفولة المبكرة.