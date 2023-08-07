الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تثمن قرار إخلاء سبيل 23 من المحبوسين احتياطيًا

كتلة الحوار
كتلة الحوار

ثمنت كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل 23 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.

ودعت كتلة الحوار، في بيان لها منذ قليل، الإدارة المصرية للإفراج عن باقي مسجوني الرأي، كما جددت دعوتها لرئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من صدرت ضدهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.

وأكدت كتلة الحوار أن تلك الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعًا، ونشجع عليها ونعضدها لمصلحة مصرنا الحبيبة.

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