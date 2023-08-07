إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف، والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، على أن تتم متابعة الإزالة بعد التنفيذ حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة 18حالة تعد خلال حملات يتم شنها بصفة دورية بحي شرق ومراكز القوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج، وذلك بالتنسيق والتعاون بين (رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإدارة الهندسية وإدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وفي هذ الإطار قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برصد شدة خشبية بشرفة الدور الثاني العشر العلوي من الخارج بأحد الأبراج بشارع الجمهورية بغرض البناء المخالف والتوسع بصبها وضمها إلى الوحدة السكنية، وعلى الفور توجه عبداللطيف فضالة رئيس الحي وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي وفريق قسم الاشغالات إلى مكان البلاغ وتمت الإزالة لأعمال المخالف بالكامل، حيث تم قطع أشاير حديدية وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم تنفيذ إزالة لمخالفة تحويل شقة سكنية إلى إدارية بتقسم الطرابيشي المتفرع من شركة فريال، وذلك خلال الفترة المسائية وتم التحفظ على المضبوطات الموجودة بالمخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لأعمدة خرسانية بالدور التاسع علوي مخالف بشارع نزلة خليفة المتفرع من شارع الجمهورية.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنفيذ إزالة لـ٩ حالات تعد بمنطقة الحوشة والنعناع وشرق النيل والمنشأة الكبرى وتنفيذ إزالة لحالة تعد ببلوط التابعة للوحدة المحلية ببني قرة عبارة عن فك شدة خشبية لصب سقف الدور الأول علوي فضلاً عن تنفيذ إزالة حالة تعدي بعرب فزارة التابعة للوحدة المحلية بفزارة عبارة عن سور من الزوايا الحديدية على مساحة ١٢ قيراطًا.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتي تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بالمعابدة، حيث تم إزالة سور من البلوك الأبيض في المهد بحوض غياضة أبونشيش بالعطيات البحرية وردم قواعد بحوض الراتبة في قرية المعابدة الغربية ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز إزالة حالة تعد على أراض زراعية بحوض الشيخ حسيب بقرية بني م، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بإزالة حالة تعد على أرض زراعية بالكوم الأحمر التابعة لقرية النخيلة.

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء

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