وزارة العمل: 500 ألف عامل يسافرون للعمل بالخارج سنويًا

قال مهيب أبوزيد، مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، إنه منذ تولي حسن شحاتة الحقيبة الوزارية فقد أصدر توجيهات محددة ومباشرة لكل أجهزة الوزارة بالعمل على حماية العمالة المصرية سواءً في الداخل من خلال الرقابة على الشركات، وفي الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي.

وأشار أبوزيد في تصريحات له، إلى أن الإعلانات الوهمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول فرص إلحاق العمالة بالخارج ستظل موجودة، ولكن يجب على الشباب أن يتسم بالوعي الكافي ويتحقق من أي شركة إلحاق عمالة بالخارج، من خلال التوجه لوزارة العمل أو مديرية العمل بالمحافظة المقيم بها، أو بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة، للتأكد مما إذا كانت هذه الشركة مرخصة أم لا.

وتابع أن عدد العمالة المصرية التي تسافر للعمل في الخارج سنويًا يبلغ من 450 إلى 500 ألف عامل سواء عبر الشركات أو الوزارة أو الجهات المعنية، ولذا كانت توجيهات الوزير بإنشاء وحدة التوجيه والتوعية للراغبين في العمل بالخارج ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم.