الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تسليم جثث 3 شقيقات غرقوا فى مياه النيل بالمعادى لذويهم

جريدة الدستور

تسلمت أسرة 3 شقيقات لقين مصرعهن غرقًا في مياه نهر النيل بالمعادي، بعد إجراء الصفة التشريحية للجثث.

وكان فريق من النيابة العامة انتقل لمناظرة الجثامين، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية للمتوفين وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكانت قوات الإنقاذ النهري نجحت في استخراج 3 جثث لـ 3 سيدات من مياه النيل بطريق كورنيش النيل بالمعادي اتجاه حلوان.

وتبين أن الجثث الثلاث لسيدات شقيقات: الجثة الأولى لسيدة تدعى "ا. م. ن" والثانية "ي.م.ن" والثالثة وهي"و. م. ن" فيما نجت شقيقتهن الرابعة من الغرق.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الطب الشرعي استخراج 3 جثث طريق كورنيش النيل حلوان
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

الإحصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب "مصر فى أرقام"

إلي أين وصلت التحقيقات في اتهام سعد الصغير وبرلنتي عامر بالتعدي على طليقته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية