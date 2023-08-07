الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

اعترافات المتهم بقتل شخص بسبب خلافات فى كرداسة: "اتخانقنا فطعنته"

جريدة الدستور

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في مقتل شخص ويدعى "م.ح"، 43 عامًا، على يد آخر طعنًا بسكين بسبب خلافات بينهما في كرداسة، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه حدثت مشاجرة بيننا بسبب خلافات قديمة، فتطورت المشاجرة، واستللت سلاحا أبيض "سكينا" وسددت طعنة له، مبررًا جريمته،"مكنتش أقصد".

وكشفت التحقيقات عن أن مشاجرة حدثت بين المتهم والضحية على إثرها اعتدى المتهم عليه بالسكين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على شخص مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "م.ح "، 43 عاما، مصابا بطعنة سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد آخر بسبب خلافات نشبت بينهما، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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