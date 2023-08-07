الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عاطل تهرب من سداد ثمن دراجة نارية لعامل بالقناطر الخيرية

جثة
جثة

شهدت قرية شبرا شهاب التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية لقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الآخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، ما أسفر عن مصرع أحدهما، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة قرية شبرا شهاب التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع شخص.

 

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات مالية، وقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا من "خ ع س"، 42 سنة، مالك مقهى، ونجل شقيقه "ع س ع"، 25 سنة، عامل، وطرف أخر "ع ع"، 35 سنة، عاطل، توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ.

 

وتبين أن المتوفى هو من قام بشراء الدراجة النارية وتهرب من سداد المبلغ المالي، وتعدى عليه المتهم الثاني باستخدام "شومة" والتي أدت إلى إصابته التي أودت بحياته على الفور، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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