إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ملاكى وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.