في ذكرى وفاتها.. دلال عبدالعزيز وسمير غانم "حب حتى الموت"

عانوا في وقت واحد من نفس المرض، وتوفي زوجها وبعد حوالي 3 أشهر فارقت هي أيضًا الحياة، إنها الفنانة دلال عبد العزيز التي عاشت وماتت بجانب سمير غانم، في 7 أغسطس عام 2021 إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وبالتزامن مع ذكرى وفاة دلال عبد العزيز، نقدم لكم من خلال هذه السطور قصة الحب التي جمعتها بسمير غانم

في البداية كانت دلال عبدالعزيز إحدى معجبات سمير غانم ، وأول مقابلة بينهما كانت صدفة فى طفولتها، حيث كانت تتمشى على كورنيش مدينة الإسكندرية برفقة المربية الخاصة بها، ثم أشارت المربية بابتهاج إلى سمير، وقالت لدلال إنه النجم سمير غانم أحد نجوم ثلاثى أضواء المسرح.

وقررت دلال أن تسرع نحو نجم المسرح لتصافحه، ومن ثم جمعهم القدر مرة أخرى، حيث مرت أعوام ثم اجتمعا مجددًا عقب بداية ثمانينيات القرن الماضى، وكانت صرحت دلال في لقاء تليفزيوني لها أنها عندما أنهت دراستها الجامعية بدأت بالعمل بمسلسل "أصيلة" وهو من بطولة كريمة مختار وجورج سيدهم الذي أعجب بأدائها ورشحها لبطولة مسرحية "أهلا يا دكتور".

وخلال أعوام عرض المسرحية نشأت علاقة حب بين دلال وسمير، حيث كان يقوم سمير بتوصيلها يوميًا عقب انتهاء العرض، وكانت دلال شديدة الغيرة عليه حينها، وبعد الانتهاء من عرض المسرحية تكللت العلاقة بزواج سمير غانم من دلال عبد العزيز عام 1984، وأنجبا ابنتاهما النجمتان دنيا وإيمى.

وعلى عكس أغلب النجوم الذين تنتهي علاقتهم بالانفصال، إلا أن دلال وسمير لم يفرقهما أحد حتى توفيا في نفس العام.