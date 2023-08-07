وزير خارجية تشاد: نشكر الرئيس السيسى على جهوده لمحاولة حل أزمة السودان

رحب محمد صالح النظيف وزير الخارجية التشادي، بالمشاركة في قمة دول جوار السودان، والمنعقدة في العاصمة التشادية إنجامينا، للاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة، موجهاً الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي مجهوده في محاولة إيجاد حل للأزمة الراهنة في السودان.

وأكد وزير الخارجية التشادي خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، الأزمة في السودان تسببت في أزمة لدول الجوار، مشدداً على أنه لا يمكن حل الأزمة السودانية دون حوار جاد .

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد توجه إلى العاصمة التشادية إنجامينا، للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الماضي بالقاهرة.

جاء ذلك في تصريح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.