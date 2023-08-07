الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق أول أيام اطلاع طلاب الثانوية المتظلمين على كراسات إجاباتهم غدًا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ينطلق، غدًا الثلاثاء، أول أيام اطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من النتيجة على كراسات الإجابة الخاصة بهم، وكتابة ملاحظاتهم. وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس الماضي الموافق 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، بالشروط التالية: 
- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد والاطلاع عليها برقم إيصال الدفع، الرقم القومي، رقم الجلوس، الاسم، والإيميل الموحد. 
- الدفع في أي مكتب بريد أو فوري مبلغ 200 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم منها، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة، وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

- متابعة الموقع لمعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع أو انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الاطلاع نهائيًا، وممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع، ومن يخالف ذلك يُعرض المدرس للمساءلة القانونية، وممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيًا.

۔ يجب على كل طالب إحضار قلم جاف أزرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته، حيث يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع.

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