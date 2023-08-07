الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين فى كرداسة

جريدة الدستور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل صديقة طعنا بالسكين في مشاجرة بسبب خلافات بينهما في منطقة كرداسة.

وكان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة شخص بطعنة نافذة إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره مصاب بطعنة نافذة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وفر المتهم هاربا. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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