"سلخوا جسمها بالماء المغلي".. "حقد السلايف" يقتل سيدة بكفر الشيخ

"عقربتين على الحيط ولا سلفتين في البيت" مثل شعبي دارج منذ قديم الأزل يعبر عن الخلافات الحادة التي تصيب بيت العائلة بسبب "السلايف" وهو ما كانت محافظة كفر الشيخ شاهدة على أحد نماذجه التي انتهت بمأساة راحت ضحيتها سيدة شوهت سلفتها جسدها بالماء المغلي ثم فارقت الحياة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ ورد إليها إخطارا باستقبال مستشفى دسوق العام سيدة مصابة بحروق شديدة بأماكن متفرقة من جسدها ويكاد جلدها يتساقط ونظرا لسوء حالتها تم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة لشدة إصاباتها.

اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته وسبب الحروق الشديدة التي لحقت بجسد السيدة المجني عليها، خلال قيام فريق البحث بالتحريات اللازمة اتهم زوج المجني عليها شقيقه وزوجة شقيقه بقتلها بعدما تشاجرا معها وسكبا على جسدها الماء المغلي انتقاما منها بسبب الخلافات العائلية.

تحريات رجال مباحث قسم شرطة دسوق توصلت لحقيقة اتهام الزوجة وأسفرت عن وجود خلافات عائلية بين الطرفين وقيام المتهمين بإحضار الماء المغلي وإلقائه على المجني عليها وإحداث تلك الإصابات التي أدت لوفاتها فتم إلقاء القبض على شقيق الزوج وزوجته ومواجهتهما باتهامهما بقتل المجني عليها.

اعترف شقيق الزوج وسلفة المجني عليها بقتلها بعدما قاما باستغلال انشغالها في أعمال المنزل وتسللا من خلفا ليسكبا عليها كمية كبيرة من الماء المغلي لادعاء أنها سقطت عليها أثناء أعمال المنزل فتعالت صرخاتها واحترق جسدها في الحال وتجمع الجيران على استغاثاتها ونقلوها إلى المستشفى حتى فوجئا بوفاتها.

وبرر المتهمان جريمتهما بسبب وجود خلافات عائلية مع المجني عليها بسبب ميراث المنزل ووجود قضايا متبادلة حول ذلك.

وتبين من التقرير الطبي المحرر بمعرفة أطباء قسم الاستقبال بمستشفى دسوق العام، أن الإصابات الخاصة بالمجني عليها عبارة عن حروق من الدرجة الأولى والثانية بالظهر، والوجه، والطرفين العلويين، والصدر، وجرى عمل الإسعافات اللازمة لها فيما جرى تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال علاجها فيه وتوفيت خلال تلقيها العلاج.

حرر عن ذلك المحضر رقم 8078 لسنة 2023 جنح قسم دسوق، وتولت النيابة العامة بدسوق التحقيق.

وقررت النيابة العامة بدسوق تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تشريح الجثة والتصريح بدفنها عن طريق أهليتها بعد ذلك وحبس سلف المجني عليها وزوجته.