"عشان مايضحكش عليك".. نصائح للاستفادة من أوكازيون الموسم الصيفي 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 بداية من اليوم ولمدة شهر، حيث تتوجه المحال التجارية لمديريات التجارة الداخلية والتموين في الدائرة الخاصة بها للحصول على موافقة.

وتشترط الوزارة على المحال أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن موعد التصفية.

وبالتزامن مع بداية عمل موسم الأكازيون الصيفي، نقدم لكم من خلال هذه السطور نصائح للمواطنين للاستفادة من الأكازيون الصيفي لعام 2023.

تقدم حماية المستهلك كل عام مع بداية كل أوكازيون سواء صيفي أو شتائي نصائح للمواطنين للتوعية ضد مستغلين الأوكازيون، وتتمثل إرشادات حماية المستهلك في:

-على المستهلك التأكد من جدية التخفيضات والعروض المقدمة، والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية على السلع، وكذلك طبيعتها ووجهة المنشأ.

-الاطلاع على القيمة المالية للمنتج قبل وبعد الخصم لمعرفة الفرق بين السعر قديمًا وحديثًا.

-ضرورة التزام المستهلكين بحقوقهم، وعدم التسرع أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات.

-الحرص على طلب فاتورة الشراء قبل مغادرة المحل، وكذلك التأكد من التزام المحل بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، خلال فترة الأوكازيون.

- يحق للمواطن تغيير أو استرجاع السلعة خلال 14 يوما فقط من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة.

-مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.

- وضع حماية المستهلك خط ساخن للمواطنين لتلقى الشكاوى وهو 19588 فى حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

نصائح للمواطنين للاستفادة من الأوكازيون الصيفي:

التحقق من المحلات عند الذهاب لها، فيجب أن تكون مرخصة وعدم التعامل مع الباعة الجائلين لعدم التعامل بثقة في عرض التخفيضات.

التأكد من جودة الملابس وأنها كانت ضمن المعروضة قبل العرض.

ضرورة التأكد من أن إعلان المحال المشاركة بالأوكازيون تضع السعر الجديد بجانب السعر القديم.

أخذ فاتورة بالسلعة وتاريخ الشراء للتمكن من استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة المحددة لذلك.