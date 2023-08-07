الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خارجية السودان: علاقاتنا مع مصر راسخة والتفاهم مع القاهرة أمر مهم للقمة

السودان
السودان

أكد المتحدث باسم الخارجية السودانية سيادة بلاده على أراضيها ورفض أي تدخل خارجي في الأزمة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية، في تصريحات خاصة لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم: علاقات السودان ومصر راسخة، ونعتقد أن التفاهم مع القاهرة أمر مهم جدا للقمة، مرحبا بالتعاون مع دول جوار السودان في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة.

واستضافت القاهرة اجتماعا لدول جوار السودان لبحث تسوية الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت مصر أنه في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، تقرر عقد اجتماع الخميس المقبل في القاهرة لبحث اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني.

وناقش الاجتماع تجنيب الشعب السوداني الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، وسبل إنهاء الصراع الحالي في السودان والتداعيات السلبية له على دول الجوار، لوضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، وأيضا لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.

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