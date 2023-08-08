الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ما هو سر ارتباط الشلولو بصوم السيدة العذراء؟

الشلولو
الشلولو

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء صوم السيدة العذراء، وشرحت الشيف روفينا سعيد، من إيبارشية شبرا الخيمة والحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق، في تصريح خاص، شر ارتباط صوم السيدة العذراء بأكلة الشلولو الصعيدي.

وقالت إن أبرز أكلات فترة صوم السيدة العذراء ما يعرف بالشلولو، وهي ملوخية، ولكن لا تؤكل ساخنة، تطهى بمياه فاترة وبشكل سريع، ويقال إن السيدة العذراء أكلت هذه الأكلة أثناء وجودها بمصر، لذلك ارتبطت هذه الأكلة بصومها.

وعن الشلولو، قالت إنها تتكون من كوب ملوخية مجففة "ناشفة"، ونصف لتر شوربة دجاج، وحبة صغيرة بصل مفرومة خشن، وحبة متوسطة طماطم مقطعة صغير، وملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ثوم مفروم، وعصير ليمونة، وملح، وكمون مطحون، وفلفل أسود مطحون.

وعن طريقة العمل، فيتم وضع الملوخية في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، ثم يتم وضع الشوربة والبصل والطماطم والثوم وتقلب جيدًا، ثم يتم تتبيل الشوربة بالملح والفلفل الأسود والكمون، وتترك حتى تغلي، ثم تضاف الملوخية المجففة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تتجانس مع الشوربة وتثقل ثم تغلي، ثم تُرفع الشلولو من على النار، ليضاف إليها عصير الليمون، وتقدم ساخنة لأن الأغلب لايحبون تناولها باردة إلا أن الأكلة في أصلها كانت تقدم باردة وتصنع بالماء الفاتر قديما. 

وأشارت إلى أن الشلولو أكلة مفيدة على الصعيد الصحي وتحتوي على فيتامين "أ" الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي كما تزيل التوتر والإجهاد.

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