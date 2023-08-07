الداخلية تداهم "مخزن الجمالية".. وتضبط 1.5 مليون صاروخ ألعاب نارية

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مخزنًا أداره عاطل للاتجار غير المشروع في الألعاب النارية، وأخفى بداخله كميات كبيرة منها، وتم ضبط المتهم، ومصادرة 35 كرتونة ألعاب نارية.

كانت وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذًا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم، مسرحًا لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 35 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي، 1,5 مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.