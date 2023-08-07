الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل بتهمة ترويج الهيروين فى المنوفية

عاطل
عاطل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"200 ألف جنيه تقريباً"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مديرية أمن المنوفية
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