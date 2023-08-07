الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دينق داو: السودان يواجه موقفًا عصيبًا مع نزوح مواطنيه لدول الجوار

السودان
السودان

قال دينق داو، وزير خارجية جنوب السودان، إن الاجتماع في تشاد يأتي استكمالًا لقمة الدول والحكومات التي عقدت في القاهرة في 13 يوليو الماضي.

وأضاف "داو"، في لقاء مع "القاهرة الإخبارية"، على هامش الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، أن جنوب السودان مثل باقي الدول ينتابها القلق من تطورات الموقف في السودان.

ولفت إلى أن الدولة السودانية ذات موقف استراتيجي، وتواجه موقفًا إنسانيًا عصيبًا مع نزوح مواطنيها للدول المجاورة، مضيفاً أنه لا بُد من التوصل لآليات يتفق عليها الجيش السوداني والدعم السريع، ومحاولة إيجاد الكثير من الحلول.

وأوضح وزير خارجية جنوب السودان، أن هناك مبادرات من دول الجوار وجهات أخرى، بهدف الوصول إلى حلول يرضى بها الطرفان، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب أولًا، وبالنقاش والمباحثات سنصل إلى الهدف المنشود.

 

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