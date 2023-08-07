"حماة الوطن": قناة السويس الجديدة رمز حقيقى يؤكد قوة وعزيمة الشعب المصرى

قال المهندس أحمد تيسير، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن قناة السويس الجديدة كانت رمزًا حقيقيًا يؤكد قوة وعزيمة الشعب المصري والتفافهم حول قيادتهم السياسية الحكمية، لإعطاء رسالة قوية للعالم بأن المصريين قادرون على صناعة المستحيل وتحقيق أكبر الإنجازات.

وأكد المهندس أحمد تيسير أن افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس عام 2015 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة، وأصبح له دور كبير في تعظيم ثروات الدولة وزيادة مواردها، وكذلك المساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن قناة السويس الجديدة حققت زيادة غير مسبوقة في الإيرادات لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022 /2023، وكانت الإيرادات 5.3 مليار دولار عام 2013 /2014.

ووجه المهندس أحمد تيسير التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع المصريين بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، هذا الحدث العظيم الذي نفذه المصريون بسواعدهم المخلصة في وقت قياسي، لدعم وتقوية الممر الملاحي الأشهر والأهم في العالم قناة السويس.