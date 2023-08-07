مصرع شاب بصعق كهربائى فى الشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته نتيجة صعق كهربائي داخل المنزل نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل بوصول "عزمى ر ع"، 30 سنة، مقيم نطاق مركز مشتول السوق جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين حدوث وفاته إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.