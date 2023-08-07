تداول 11 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و487 شاحنة و44 سيارة، ووصول ومغادرة 1254 راكبا بموانئ الهيئة، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 13 سفينة.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن الواردات بلغت 1100 طن بضائع، و155 شاحنة، و15 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف و900 طن بضائع، و332 شاحنة، و29 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (بوسيدون إكسبريس - الحرية 2)، وغادرته العبارة (أمل)، فيما جرى تداول 3 آلاف و200 طن بضائع، و330 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (آيلة، بريدج، سينا) بميناء نويبع البحري.

