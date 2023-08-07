الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط القومي يصدر تقريرا حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر يوليو 2023

.د أشرف العربي رئيس
.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي

نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد يوليو 2023" حيث يسلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر يوليو، والتي تنوعت ما بين مشاركات ولقاءات رئيس المعهد، والدراسات العليا والأنشطة البحثية، والتميز العلمي، والمؤتمرات، فضلاً عن البرامج التدريبية والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد.

وقد أبرز التقرير الصادر عن المعهد مشاركة أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في مؤتمر "الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر" بحضور نخبة من المسئولين والخبراء المصريين والدوليين، واستعرض العربي خلاله الدور الذي يقوم به المعهد في التخطيط للتحول الأخضر، وكذلك لقاء رئيس المعهد بكل من اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور خالد حسين مسئول قسم المبادرات دون الإقليمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك.

كما شمل الحصاد، وفقاً للتقرير الأنشطة البحثية وبرامج الدراسات العليا التي أعلن المعهد عن فتح باب التقدم لها وهي، الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم".

وسلط الحصاد الضوء على حصول المجلة المصرية للتنمية والتخطيط والتي تصدر عن المعهد منذ عام 1993 على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023 كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

كما ركز التقرير على انعقاد المؤتمر السنوي العام للمعهد برئاسة دكتور أشرف العربي وحضور السادة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بهدف استعراض الخطط المنفذة والمستقبلية فيما يخص البحوث والدراسات والتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

ويلقي تقرير حصاد شهر يوليو الضوء على البرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال هذا الشهر وتمثلت في 3 برامج تدريبية، استفاد منها نحو 130 متدرباً ومتدربةً من داخل وخارج المعهد، إضافة إلى انتهاء المعهد من دراسته الاستشارية التي أعدها لمكتبة الإسكندرية حول"إعادة الهيكلة الاستراتيجية والتنظيمية والوظيفية" لمكتبة الإسكندرية.

1
1
2
2
3
3
4
4
m
m
y
y
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصر تعزى سلوفينيا فى ضحايا الفيضانات

العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية