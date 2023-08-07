الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى: نجهز صياغة مقترحات النظام الانتخابى لعرضها على مجلس الأمناء

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قال الدكتور محمد شوقي عبدالعال، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن اللجنة تعكف الآن على صياغة مقترحاتها النهائية في شأن النظام الانتخابي الأمثل، لتقديمها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ومنه إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة عقدت جلسات نقاشية عامة بحضور كل المختصين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، ثم تم عقد ورش عمل لمحاولة تقريب وجهات النظر والتحاور بين مؤيدي كل نظام "مطلق أم نسبي"، ولكن كل طرف متمسك بوجهة نظره، وعليه فإن اللجنة ستقدم توصياتها بناء على المناقشات التي تمت.

وأكمل: بشكل عام هناك 3 أنظمة انتخابية مقترحة، أولها الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة، و25% بنظام القائمة النسبية.

وقال: بما أن موقف اللجنة حيادي بشأن المقترحات، فسوف ترفع المقترحات الثلاثة إلى مجلس الأمناء دون أي انحياز لأحدهم.

الدكتور محمد شوقي عبد العال الحقوق السياسية الحوار الوطنى النظام الانتخابي مطلق
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