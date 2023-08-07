اليوم.. إعلان نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل بالقاهرة

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وسنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي بالمدارس، اليوم الاثنين.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٩% حيث تقدم للامتحان 33374 طالبا وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٧.٩%.