الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أننا سنشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة عن أمس، وستكون العظمى على القاهرة في الظل 37 درجة مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ودرجة الحرارة المحسوسة سوف تصل إلى 40 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة "الأولى"، أن طقس اليوم أقل حدة من أمس، ولكن سيظل طقسًا شديد الحرارة على خلال فترات النهار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت: "أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد أنه خلال فترات الليل سنشعر بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر مع وجود نشاط نسبي للرياح يساعد على عدم إحساسنا بنسب الرطوبة.