الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الداخلية الكويتية: 87140 سيارة تعود ملكيتها لوافدين ألغيت إقاماتهم أو متوفين

سيارات
سيارات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن حصر 87140 سيارة تعود ملكيتها لوافدين ألغيت إقاماتهم أو متوفين.

وحسب صحيفة “الرأى” الكويتية، لفتت الداخلية الكويتية انتباه جميع من يحوز أو يستخدم مركبة تعود ملكيتها لاشخاص ألغيت إقاماتهم أو متوفين بضرورة مراجعة الإدارة العامة للمرور لنقل ملكية هذه المركبة أو إلغائها أو تجديدها وذلك بموجب توكيل رسمى موثق من الجهات الرسمية.

وأضافت: “فى حال عدم القيام بهذا الإجراء سوف يتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها وفقاً للمادة (207) من قانون المرور التى تنص على يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أى نوع فى حال ضبطت تسير فى الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين سارى المفعول”.

وتابعت: “يجوز للإدارة بيعها فى مزاد علنى وفق الاجراءات القانونية المتبعة”.

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