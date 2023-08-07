الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القضية الغامضة.. لغز مقتل رجل عثر على جثته فى برميل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جثة
جثة

قرر الطبيب الشرعي أن رجلًا عثر على جثته العارية داخل برميل في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الماضي أصيب برصاصة في رأسه.

وحدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس هوية الرجل، على أنه جافونتا مارشان مورفي البالغ من العمر 32 عامًا، لكن لم يتم تحديد سبب الوفاة في ذلك الوقت.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن معلومات الطبيب الشرعي تؤكد سبب الوفاة على أنه جرح بطلق ناري في الرأس.

ولا تزال الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مورفي ووضعه داخل برميل قيد التحقيق من قبل مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.

شوهد البرميل البلاستيكي الأسود سعة 208 لترًا لأول مرة في 30 يوليو وهو يطفو في بحيرة ماليبو، وأحضره عامل صيانة بزورق "كاياك"، لكن لم يتم فتحه على الفور.

وقال مكتب المأمور، إن أحد رجال الإنقاذ فتح البرميل في 31 يوليو في شاطئ ماليبو لاجون ستيت، الذي استعاده بعد أن عاد إلى البحيرة، ولم يعرف كم من الوقت كانت الجثة في البرميل.

وفي حديث لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، قال باتريك نيلسون، وهو صديق للعائلة، إن مورفي نشأ في جنوب لوس أنجلوس مع أربعة أشقاء وكان مغني راب طموحًا.

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