الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاسمى لـ"الشاهد": أحداث رابعة محاولة من الجماعة الإرهابية لاستنساخ ما حدث فى سوريا

صبرة القاسمي
صبرة القاسمي

أكد المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن أحداث رابعة كانت محاولة من الجماعة الإرهابية لاستنساخ ما حدث في سوريا.

وقال “القاسمي”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامية الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد،: “طبعاً الجماعة الإسلامية هي ظل لجماعة الإخوان في جامعة القاهرة والإسكندرية، وكل العناصر المتورطة في الجماعة الإسلامية تربوا مع الإخوان المسلمين في الجامعات، فالمغزي والمحرك الأساسي صاحب الفكر هي جماعة الإخوان المسلمين، فأعتقد أن الإخوان أرادوا للجماعة الإسلامية أن تتخذ هذا الإسم لكي تعلن تبرأ بعد ذلك منها”.

وأضاف:"جماعة الإخوان دائماً ما تعلب دورين دور بشوش بدون عنف، ودور التحريض علي العنف، كما قال البلتاجي أنهم قادرون علي ايقاف العنف في سيناء، فكل العبارات تدل علي أن نفاق الجماعة، وهذا التنسيق تلعبه الآن جماعة الإخوان علي أراضي اقليمية لصالح دول أخري بنفس الطريقة والسيناريو وهي تحرك المشهد، ولذلك ادعاء مظلومية أحداث رابعة محاولة من الاخوان لإستنساخ تجربة سوريا".

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