الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صبرة القاسمى لـ"الشاهد": جماعة الإخوان الإرهابية تعمل لصالح أجهزة ودول معادية لمصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وصبرة القاسمي

أكد المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل لصالح أجهزة ودول معادية لمصر.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامية الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن هناك بعض الحوادث منها في ريف أدلب والشمال السوري المحتل، لو تم تتبع الأحداث سترى أن الطيران الأمريكي يستهدف عناصر من داعش ستجد أن هناك خيط رفيع يربط هذه العناصر ببعض العناصر الجهادية التي تعيش تحت مظلة الإخوان في دولة إقليمية، منها محمد الغزلني المتهم في أحداث كرداسة الذي كان موجودًا في منصة رابعة.

وأضاف أن أجندة الإسلام السياسي في العالم العربي وفي شرق أسيا ومناطق محددة في أوربا مرتبطة أساسًا بأهداف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا الجزء الخطير الذي لابد أن ينتبه له الجميع، مؤكدًا أن النمسا وعددًا من دول أوربا تدرج الإخوان على قوائم الإرهاب.

وأشار إلى أن هناك شبكة كبيرة يقودها التنظيم الدولي لجامعة الإخوان المسلمين، وهو يعمل في الخفاء وخلف الستار، ولكن الأحداث على الأرض توضح أنه اللاعب الأساسي والمحرك لهذه الجماعات، وعلى المواطن عندما يتلقى الخطاب يفهم أن هناك أغراض من هذا الخطاب.

وأكد أنه في الأونة  الأخيرة هناك تركيز على الملف المصري ومحاولة إفشال نجاحات الدولة المصرية، وتركيز على الإساءة لأجهزة الدولة، وجميعها في الأخر لابد على المواطن أن يتتبع هذا الحادث بتجرد.

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