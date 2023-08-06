مصري يعثر على ساعة بـ51 ألف دولار.. ماذا فعل بها؟

تحدث محمود مسعد، مواطن مصري يعيش في كوريا الجنوبية عثر على ساعة بـ51 ألف دولار وأعادها لصاحبها عن تفاصيل الواقعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الاولى:"وجدت الساعة عن طريق الغلط، ولم أتردد لحظة في استرجاعها لصاحبها، هكذا تربينا وتعودنا على ألا نقبل على أنفسنا سوى المال الحلال".

وأضاف: "أعيش في كوريا الجنوبية منذ 5 سنوات، وأعمل بمجال الاستيراد والتصدير للسيارات".

وعن صدفة إيجاده الساعة الغالية أوضح: "مستوى معيشة الكوريين عال جدًا وده بالنسبة لهم شئ عادي إن يكون سعر الساعة 51 ألف دولار"، موضحًا أنه وجد الساعة في شنطته الخاصة عن طريق الغلط وضعها صاحبها بعد تغيير ملابسه في الصالة الرياضية".

وتابع "لفت انتباهي شكل البلاتينيوم ولقيت سعرها غالي جدا وده اللي خلاني لازم أرجعهاله؛ لأني فكرت لو انا مكانه هيكون حالي إيه، وعلقت ورقة في الجيم برقم تلفوني وطلبت التواصل في حالة ضياع حاجة من حد، لكن معرفتش اوصل لحد".

وواصل: "روحت لصاحب الجيم نفسه، وقررت اني مقولش في الاول وبعدها قلت إنها ساعة من غير تفاصيل، وصاحب الجيم تواصل معايا بعد ماحد سأله عنها، وسلمتهاله وسط دهشة من صاحب الجيم نفسه عن سبب إصراري لعودة الساعة لصاحبها".