الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وزارة العمل
وزارة العمل

تستعد وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.


ومن المقرر أن تنعقد اللجنة التوجيهية للاستراتيجية التي تضم عددا من الوزارات والجهات المعنية، خلال الأيام المقبلة، للوقوف على آخر مستجدات الاستراتيجية، والتوقيت الزمني لإطلاقها.

الجدير بالذكر، أن هذه الاستراتيجية تعد وثيقة قومية موحدة، ودليلا إسترشاديا لسوق العمل، حيث تتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية، لتحليل الوضع الحالي، وما تشهده سوق العمل من تحديات، ووظائف مُستقبلية، وعرض الإجراءات المطلوبة من كافة الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغيرات التي تشهدها سوق العمل.


وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

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