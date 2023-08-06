الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسًا لتحرير جريدة اليوم السابع

الكاتبة الصحفية
الكاتبة الصحفية علا الشافعي

أصدر الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع،  قرارًا بتعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسًا لتحرير جريدة اليوم السابع.

وشغلت الشافعى منصب ‏المشرف العام على تليفزيون اليوم السابع وقطاعي الفن والمنوعات‏ لدى ‏اليوم السابع‏.

وعبرت علا الشافعي، عن سعادتها بالقرار، مؤكدة أنها تشعر بمسئولية ضخمة ملقاة على عاتقها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إنها لم تصدق في البداية عندما سمعت بالخبر.

وأضافت: لم أتوقع أبدا اختياري في منصب رئاسة تحرير اليوم السابع، متابعة: "كنت أتمنى وجود والدي والكاتب وحيد حامد ليكونا معي في هذه اللحظة".

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