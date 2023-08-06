الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 18 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الورق، وبراتب 3000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 12 فني إنتاج، و10 فني تحضيرات، و12 عامل إنتاج، و6 فني صيانة، و9 فني كهرباء، و4 فني تبريد وتكييف، و3 فني غلاية.

على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة من سنتين وحتى 4 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف التوجه لمقر الشركة في كوم أوشيم، الفيوم، أو الاتصال على 01097309199.
 

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