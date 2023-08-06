الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بشرى سارة.. الأرصاد: انخفاض طفيف فى الحرارة خلال الساعات القادمة

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الموجة الحارة تتواصل في أول أسبوع من شهر أغسطس.

وحذرت سكان 5 مناطق من الحزام المداري وهي أسوان والوادي الجديد وأبو سمبل وحلايب وشلاتين، موضحاً أن الحزام المداري شئ طبيعي موجود في الغلاف الجوي، وهي منطقة موجودة عن خط الأستواء يحدث به تقابل الكتل الهوائية الموجودة في نصف الكرة الشمالي الجافة مع الكتل الجنوبية الرطبة.

وأضافت أن هذا يخلق منخفضات جوية ويكون سحب رعدية وهذا من أسباب الأمطار الموسمية علي منابع النيل، ويتحرك مع حركة الشمس شمالاً وجنوباً.

وأشارت إلى أن الحزام المداري يؤدي لمنخفضات جوية وهو سبب الأمطار الرعدية في جنوب مصر، موضحة أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من الغد وحتي نهاية الأسبوع.

وتابعت:" الانخفاض ده هيكون الأيام المقبلة، بس وارد جداً يحدث موجة حارة أخري في شهر أغسطس، ووارد يحصل ارتفاع في درجات الحرارة، بس في انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة".

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