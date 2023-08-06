مدحت العدل عن مهرجان العلمين: مصر بلد الفن والفنون والثقافة والحضارة والبهجة

علق الكاتب والسيناريست مدحت العدل، علي فعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "يا جماعة هي دي مصر بلد الفن والفنون والثقافة والحضارة والبهجة، وما يحدث في العلمين مشروع مبهج ودعاية للسياحة الداخلية والخارجية".

وأضاف أن مهرجان العلمين هو شبيه بليالي التليفزيون ولكن على شكل متطور، وهذا المهرجان فيه كم كبير من البهجة والاحتفاء لإسعاد المصريين.

وأشار إلى أن مدنية العلمين الجديدة أصبحت بؤرة اهتمام في العالم العربي والمكان مقصد سياحي لمصر في شهري يوليو وأغسطس.