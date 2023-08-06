متحدث الزارعة يكشف حيثيات تنفيذ قرار العمل من المنزل للجهات عدا الخدمية

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزارعة، علي قرار الحكومة ببدء العمل من المنزل، موضحاً الإدارات التي ستعمل طبقاً لهذا القرار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الإدارات التي ستعمل من المنزل هي التي لا تقدم خدمة مباشرة للجمهور.

وأضاف أن الوزارة قامت بجهد كبير في الفترة الماضية في مجال التحول الرقمي تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء لتقديم خدمة متكاملة للجمهور وتطبيق يوم عمل من المنزل لبعض العاملين الذين ليس لهم احتكاك مباشر بالجمهور.

وأشار إلى أن القرار يسري علي كافة العاملين بقطاعات الوزارة، ولمدة شهر كامل سيتم تنفيد القرار بشكل دوري، موضحاً أن الرئيس المباشر في العمل هو من سيراقب تقييم قرارا العمل من المنزل.