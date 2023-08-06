الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"موسى" يستعيد ذكريات أكبر مجزرة ارتكبتها أمريكا وراح ضحيتها 200 ألف شخص

أحمد موسى
أحمد موسى

استعاد الإعلامي أحمد موسى، ذكريات ضرب أول قنبلة ذرية في العالم والتي توافق اليوم 6 أغسطس عام 1945، عندما قرر الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان، ضرب المدن اليابانية بالقنابل الذرية بعدما رفضت طوكيو الاستسلام في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الجريمة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية حتى قيام الساعة، ولا زالت واشنطن تحرك الأساطيل لغزو الدول وترتكب الجرائم.

وأكد أن أمريكا ضربت هيروشيما بقنبلة ذرية في 6 أغسطس وبعدها بـ3 أيام ضربت مدينة نجازاكي اليابانية بقنبلة ثانية، مضيفا أن ما فعلته أمريكا لم يحدث في التاريخ وأبادت شعب بالكامل ولم يحاكم أي شخص. 

أكبر محرقة ومجزرة في تاريخ البشرية

وتابع أنه حدثت أكبر محرقة ومجزرة في تاريخ البشرية والحرارة وصلت 4 آلاف درجة، وتم تدمير المدينة بشكل كامل ولم يصمد سوى منزل واحد، ومات 200 ألف شخص في هيروشيما وحدها، مؤكدًا أن شعب اليابان عظيم، وتحدى العالم وباتت رقم مؤثر حاليًا، بعدما استسلمت في الحرب العالمية الثانية نتيجة الضربة النووية.

أحمد موسى قنبلة ذرية هاري ترومان المدن اليابانية الحرب العالمية الثانية أكبر محرقة ومجزرة أبادت شعب بالكامل
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