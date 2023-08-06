انتهى حلم السداسية.. أرسنال بطلًا لكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتى

تُوج فريق أرسنال بطلًا لكأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2023 للمرة السابعة عشرة في تاريخه وذلك بفوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

الألماني كاي هافيرتز كاد أن يتقدم لـ أرسنال في الدقيقة 24، من متابعة لتمريرة بنجامين وايت، لكن أورتيجا تصدى لتسديدته، قبل أن تصل الكرة لـ جابرييل مارتينيلي، الذي سدد الكرة بباطن قدمه اليمنى، ليتصدى لها ستونز بجسده.

وفي الدقيقة 40، مرر بوكايو ساكا الكرة لـ هافيرتز داخل منطقة الجزاء، ليسدد اللاعب الألماني الكرة بدوره، لكن أورتيجا كان حاضرًا ليتصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 44، سدد رودري الكرة من خط منتصف الملعب ملاحظًا تقدم رامسديل من مرماه، لكن الكرة أخطأت الشباك بقليل، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 52، نفذ جوليان ألفاريز ركلة ركنية من الجهة اليمنى بالمقاس على رأس جون ستونز، لكن رامسديل تصدى لتسديدته.

ودفع جوارديولا بـ كول بالمر بدلًا من إيرلينج هالاند في الدقيقة 64، كذلك كيفن دي بروين بدلًا من كوفاسيتش.

واستطاع كول بالمر تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وكاد فيل فودين أن يضاعف من تقدم "السيتيزينز" في الدقيقة 82، لكن رامسديل تصدى لتسديدته.

لاعبو أرسنال كثفوا محاولاتهم من أجل تسجيل هدف التعديل لكنهم فشلوا في مسعاهم، واستطاعوا إدراك التعادل في الدقيقة 101 عن طريق البديل لياندرو تروسارد بتسديدة اصطدمت بـ مانويل أكانجي، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل مارتين أوديجارد الركلة الأولى لـ أرسنال، فيما أهدر كيفن دي بروين ركلة مانشستر سيتي بتسديده الكرة في العارضة.

وفي الركلة الثانية، سجل لياندرو تروسارد وبرناردو سيلفا لـ أرسنال ومانشستر سيتي على الترتيب.

وفي الركلة الثالثة، سجل بوكايو ساكا لـ أرسنال، فيما تصدى رامسديل لجزائية رودري.

وسجل فييرا الركلة الرابعة لـ أرسنال، ليقوده للفوز باللقب، منهيًا حلم مانشستر سيتي بتحقيق السداسية.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - يوريان تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - جاك جريليش.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

يُذكر أن مانشستر سيتي هو بطل بطولة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المنقضي، فيما شارك أرسنال بصفته وصيفًا لـ"بريميرليج".