الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلال الدوى: لقاء محمد بن زايد بالرئيس السيسى فى العلمين له صدى عالمى كبير

محمد بن زايد والرئيس
محمد بن زايد والرئيس السيسي في العلمين

علق الكاتب الصحفي، بلال الدوي، علي زيارة رئيس الإمارات لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه تواجد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين لعقد لقاء مع الرئيس السيسي كان له صدي عالمي كبير، فضلاً عن تواجد ملك البحرين.

وأضاف أن زيارة رئيس وزراء اليونان لمصر واستقباله في مدينة العلمين كان له دلالة كبيرة وواضحة، موضحاً أن الزيارة كان لها صدي عالمي لأنه تعكس طبيعة العلاقات تاريخية بين البلدين، والتي تضرب بجذورها في أعماق الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن مصر تحتفي بالجاليات الأجنبية المتواجدة في مصر ضمن مبادرة "إحياء الجذور"، تحت رعاية الرئيس السيسي، لذلك هناك علاقات طيبة بين مصر واليونان.

ads

مواد متعلقة

"الرئيس والحكومة".. أستاذ استثمار: أحوال المواطن المصرى تشغل ذهن الدولة ككل

كيف استفاد المواطن المصرى بمبادرة 100 يوم صحة؟

كيف عززت قناة السويس موارد مصر من النقد الأجنبى؟

محلل اقتصادى: قناة السويس الجديدة أهم ممر ملاحى صناعى فى العالم

دبلوماسى سابق: مصر أصبحت من أكثر دول الوطن العربى جذبًا للاستثمارات

خبير: "قناة السويس" منظومة نجاح متكاملة.. هناك اهتمام رئاسى كبير بها

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة فى دعم الاقتصاد

متحدث "الأوقاف": كل أوراق ومستندات الوقف آمنة تمامًا ولم تتضرر من الحريق

الأكثر قراءة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصدر أمنى ينفى حدوث اشتباكات بين الشرطة ومواطنين فى إحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية