بلال الدوى: لقاء محمد بن زايد بالرئيس السيسى فى العلمين له صدى عالمى كبير

علق الكاتب الصحفي، بلال الدوي، علي زيارة رئيس الإمارات لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه تواجد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين لعقد لقاء مع الرئيس السيسي كان له صدي عالمي كبير، فضلاً عن تواجد ملك البحرين.

وأضاف أن زيارة رئيس وزراء اليونان لمصر واستقباله في مدينة العلمين كان له دلالة كبيرة وواضحة، موضحاً أن الزيارة كان لها صدي عالمي لأنه تعكس طبيعة العلاقات تاريخية بين البلدين، والتي تضرب بجذورها في أعماق الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن مصر تحتفي بالجاليات الأجنبية المتواجدة في مصر ضمن مبادرة "إحياء الجذور"، تحت رعاية الرئيس السيسي، لذلك هناك علاقات طيبة بين مصر واليونان.