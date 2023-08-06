الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كان بحوزتهم 13 كيلو.. حبس 3 متهمين بالاتجار فى الحشيش بمدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية حبس عصابة مكون من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بدائرة قسم شرطة بدر.

ووجّهت النيابة المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة، لمعرفة نشاطهم الإجرامي، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا.

واشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة فى إحدى السيارات يستقلها شخصين، وحال قيام القوة باستيقافهما، انعطفا عكس الاتجاه، وألقيا جوال كان بحوزتهما، وعُثر بداخله على عدد 130 كيس من مُخدر الحشيش، وزنت 13 كجم.

أوضحت التحقيقات أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحيازة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالإسماعيلية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة آخر، تبين ضبطه عقب الواقعة في إحدى القضايا وجرى ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.

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