الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهمة بالنصب على المواطنين 15 يومًا

متهمة
متهمة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس سيدة قامت بالاستيلاء على 5 ملايين وخمسمائة ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

كشفت التحريات الأمنية عن تلقي المتهمة مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 5 ملايين و500 ألف جنيه.

أضافت التحريات بأن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهمة بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية) بممارسة نشاطاً احتياليًا على النحو المشار إليه، ما مـكـنـها مـن الاستيلاء على مبلغ (5.5مليون جنيه مصرى) مـن المُبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  ومثولها للتحقيق أمام الجهات المختصة.

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