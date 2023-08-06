صحفى: مدينة العلمين الجديدة أصبحت محط أنظار العالم سياسيًا وسياحيًا

علق الكاتب الصحفي، بلال الدوي، على زيارة رئيس الإمارات لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه خلال متابعة لوسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، والتي أجمعت على جذب مدينة العلمين السياح وأصبحت محط أنظار العالم سياسيًا واقتصاديًا خلال الفترة القليلة الماضية.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في الترويج لمدينة العلمين الجديدة بشقها السياحي ومجال للترفية عبر مهرجان العلمين" مكسر الدنيا"، نتيجة لتواجد نجوم الوطن العربي في حفلات المهرجان.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في الترويج سياسيًا للعلمين الجديدة، لأن العالم كله تحدث عن تواجد 15 فصيلا فلسطينيا في مدينة العلمين يتحاورون من أجل الوصول لحل للقضية الفلسطينية.